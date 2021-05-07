إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ دقيقتين

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بأن الفنان المصري أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أصيبا بفيروس كورونا مؤخرا، أثناء تصوير مسلسل “اللى مالوش كبير” الذى يعرض حالياً ضمن دراما رمضان 2021.

ونقل موقع “اليوم السابع”، عن أحمد العوضي، قوله إنهما “اكتشفا إصابتهما بالفيروس، بعد أيام من انتهائهما من تصوير مسلسل “اللي مالوش كبير” الذي يعرض في موسم رمضان الحالي”.

ولفت العوضي إلى أن الفحوصات أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا بعد ظهور بعض الأعراض عليهما، وأوضح أنهما “في حالة صحية مستقرة، ويخضعان للعزل المنزلي ويتبعان بروتوكولا علاجيا، أقرته وزارة الصحة المصرية“، وأشار إلى أن حالتهما الصحية جيدة، نافياً في الوقت ذاته تأثير إصابتهما بكورونا على تصوير المسلسل، وذلك لأنهما انتهيا من العمل بالفعل قبل الإصابة بالفيروس المستجد، وذلك بحسب “سبوتنيك”.