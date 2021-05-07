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السفير التونسي يهنئ نادين نسيب نجيم: حضور استثنائي وأداء جد راقٍ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة

نادين نسيب نجيم

وجّه سفير الجمهورية التونسية في لبنان بوراوي الإمام رسالة الى فريق عمل مسلسل “2020” الرمضاني مهنّئاً جميع القيمين على العمل.

وكتب عبر “تويتر”: “عشرين عشرين، 20 على 20! إمتاع وإبداع على جميع المستويات، برافو لكل الفريق”.

وردّت نجيم على تغريدة السفير بالقول: “شكراً إلك سعادة السفير”.

بدوره، ردّ السفير التونسي على نجيم مبدياً إعجابه الشديد بأدائها التمثيلي في العمل، فقال: “حضور استثنائي وأداء جد راقٍ، تمنياتي لك بمزيد التألق والنجاح. دمتِ مبدعة”.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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