السفير التونسي يهنئ نادين نسيب نجيم: حضور استثنائي وأداء جد راقٍ

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ 37 دقيقة
نادين نسيب نجيم
وجّه سفير الجمهورية التونسية في لبنان بوراوي الإمام رسالة الى فريق عمل مسلسل “2020” الرمضاني مهنّئاً جميع القيمين على العمل.
وكتب عبر “تويتر”: “عشرين عشرين، 20 على 20! إمتاع وإبداع على جميع المستويات، برافو لكل الفريق”.
وردّت نجيم على تغريدة السفير بالقول: “شكراً إلك سعادة السفير”.
بدوره، ردّ السفير التونسي على نجيم مبدياً إعجابه الشديد بأدائها التمثيلي في العمل، فقال: “حضور استثنائي وأداء جد راقٍ، تمنياتي لك بمزيد التألق والنجاح. دمتِ مبدعة”.