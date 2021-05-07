بيتر سمعان يهنئ شركة الصباح بـ”2020″: “chapeau”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

هنّأ الممثل اللبناني بيتر سمعان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي شركة الصباح على نجاح مسلسل “عشرين عشرين” وتمنى النجاح لفريق العمل.

وقال: “مبروك نجاحكن كشركة لبنانية طارت بالدراما لمحل تاني كنا دايماً منحلم فيه، على امل انوا نبني صناعة درامية بهالمستوى مع اكتر من شركة…الرب يوفقكن ويرافق دربكن…chapeau”.

وردت الممثلة اللبنانية كارمن لبس على بيتر قائلة: “حبيبي بيتر، كتير تاثرت بكلامك، وانشالله الايام بترجع تجمعنا سوى بشي عمل لانو اشتقنالك عالشاشة”.

ورد عليها سمعان قائلاً: شهادتي فيكي مجروحة…انتي صديقتي قبل ما تكوني ممثلة…وكيف لو اجتمعوا الصفتين فيكي…من ايام ما كنا سوى بالخيداوي اسماعيل بمصر، حضنتيني متل خيّك…نجاحك ما بهرني بصراحة. لاني من الاساس مبهور فيكي…بحبك لآخر الكون”.