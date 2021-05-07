إصابة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: أُصيب النجمان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، بكورونا، وذلك أثناء استكمال تصوير مشاهدهما في مسلسلهما الرمضاني “اللي مالوش كبير”.

ويتلقيان حالياً، العلاج الذي أقرته وزارة الصحة المصرية، ويخضعان للعزل المنزلي.

ويشارك الثنائي هذا العام، من خلال مسلسل “اللي مالوش كبير”، ويحققان نجاحات كبيرة بشخصيتيّ غزل والخديوي، كما يتصدّر المسلسل الترند يومياً.

وأشعلا مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بمشهد حفل زفافهما خلال الأحداث بالعمل، وأحياه الفنان الشعبي عمر كمال.

العمل من تأليف عمرو محمود ياسين وبطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ودينا فؤاد وخالد سرحان وبدرية طلبة وأحمد سعيد عبدالغني وكوكبة من النجوم.