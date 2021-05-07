رسالة من الملكة إليزابيث إلى نجل الأمير هاري وميغان ماركل.. ماذا جاء فيها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: تمنّت الملكة إليزابيث عيد ميلاد سعيداً لحفيدها آرتشي، نجل ميغان ماركل والأمير هاري، مع بلوغه العامين اليوم. وجاء في التغريدة المنشورة على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصّة بالعائلة الملكية: “أتمنّى لآرتشي موتنبان – وندسور عيد ميلاد ثانياً سعيداً للغاية”.

وأُرفقت هذه التغريدة بصورة لميغان وهاري، وهما يحملان الرضيع آرتشي بين ذراعيهما، التقِطَت بعد أيام قليلة من ولادة الطفل عام 2019، ليصبح في المركز السابع لتولّي العرش.

وكانت تلك هي المرّة التي قدّم فيها دوق ودوقة ساسكس مولودهما الأول للعالم في قصر باكنغهام، وكانت واحدة من المرّات القليلة التي التُقطت فيها صورٌ له ورأته الملكة شخصياً، بحسب ما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية.

ويعتقد خبراء ملكيون أنّ هاري وميغان سيجريان مكالمات فيديو مع العائلة، ومنهم الأمير تشارلز والأمير وليم وأولاده والملكة، لكي يتمنّوا عيد ميلاد سعيداً لآرتشي. وكشف دوق ودوقة ساسكس في مقابلتهما مع أوبرا وينفري أنهما ينتظران طفلة.

وأضافت ميغان أنّ من المتوقّع أن تولد ابنتها في الصيف. وخلال تلك المقابلة، ادّعت ميغان أنّ أحد أفراد العائلة الملكية أدلى بتعليق عنصري بشأن لون بشرة آرتشي قبل ولادته.

وانتقل هاري وميغان إلى كندا ثم إلى الولايات المتحدة مع ابنهما آرتشي وسط خلاف بين هاري ووليم، حيث تنحّيا من واجباتهما الملكية لمتابعة مشاريعهما الخاصّة في أميركا.

وقبل يومين، كشفت دار نشر “راندوم هاوس” أنّ ميغان ستنشر كتاباً للأطفال في حزيران بعنوان “ذا بنش”، أي المقعد، حول العلاقة بين أب وابنه.