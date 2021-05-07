فن ومشاهير

الأمير وليم وكيت ميدلتون رسمياً على “يوتيوب”.. أكثر من مليون مشاهدة للفيديو الأوّل

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: أطلق الأمير وليم وزوجته كيت ميدلتون قناتهما الرسمية عبر موقع “يوتيوب” أمس الأربعاء، بحسب ما أعلن حسابهما الرسمي عبر “تويتر”.ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج عبر المنصات الاجتماعية الأخرى فيديو ترويجياً لقناتهما، وعلّق: “نحن الآن على “يوتيوب”، تابعونا”.

وحصدت قناتهما 213 ألف متابع بعد أقلّ من 24 ساعة من إطلاقها بشكل رسمي، فيما تعدّت نسبة مشاهدة الفيديو الأول لهما المليون مشاهدة حتى الآن.

وسبق أن احتفل الأمير وليم وزوجته بالذكرى العاشرة لزواجهما، بفيديو عائلي لإحدى رحلاتهما برفقة أولادهما، شاكرَين في التعليق الجميع على الرسائل الرقيقة التي تلقياها في هذه المناسبة، كما أعربا عن شكرهما للدعم طوال هذه السنوات العشر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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