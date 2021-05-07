الأمير وليم وكيت ميدلتون رسمياً على “يوتيوب”.. أكثر من مليون مشاهدة للفيديو الأوّل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: أطلق الأمير وليم وزوجته كيت ميدلتون قناتهما الرسمية عبر موقع “يوتيوب” أمس الأربعاء، بحسب ما أعلن حسابهما الرسمي عبر “تويتر”.ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج عبر المنصات الاجتماعية الأخرى فيديو ترويجياً لقناتهما، وعلّق: “نحن الآن على “يوتيوب”، تابعونا”.

وحصدت قناتهما 213 ألف متابع بعد أقلّ من 24 ساعة من إطلاقها بشكل رسمي، فيما تعدّت نسبة مشاهدة الفيديو الأول لهما المليون مشاهدة حتى الآن.

وسبق أن احتفل الأمير وليم وزوجته بالذكرى العاشرة لزواجهما، بفيديو عائلي لإحدى رحلاتهما برفقة أولادهما، شاكرَين في التعليق الجميع على الرسائل الرقيقة التي تلقياها في هذه المناسبة، كما أعربا عن شكرهما للدعم طوال هذه السنوات العشر.