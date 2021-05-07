سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 7 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري، الاستقرار اليوم الجمعة، 7 مايو 2021، في شركات الصرافة، والبنوك المصرية.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

سعر الدولار في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار، على شاشات البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

واستقر سعر الدولار في مصر، خلال العامين الماضيين، بدعم من استمرار تحقيق الاقتصاد معدلات نمو إيجابية، رغم تداعيات الجائحة، بع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا سجل متوسط سعر الدولار 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل أعلى سعر للدولار عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في 18 بنكا، أهمها الإمارات دبي الوطني، والاستثمار العربي، والقاهرة، والمصري للتنمية، وكريدي أجريكول، والكويت الوطني، والأهلي الكويتي، وعودة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر( أكبر بنكين حكوميين)، عند نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي طفيفا إلى 40.343 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي، مقابل 40.337 مليار دولار في مارس/آذار الماضي.

وذكر البنك المركزي المصري في بيان الأربعاء، أن صافي الاحتياطات الدولية سجل زيادة خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي مقدارها 6 ملايين دولار، مقارنة بمعدله في نهاية مارس/ آذار السابق عليه.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

سعر اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى إلى نحو21.75 جنيه للشراء، و21.90 جنيه للبيع، مقابل نحو21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الجمعة، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.74 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.75 جنيه للشراء، و 52.22 جنيه للبيع، أمس.