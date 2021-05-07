تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 7 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 7 مايو 2021، في البنوك المصرية، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية خلال العامين الماضيين، بدعم من استمرار تحقيق الاقتصاد معدلات نمو إيجابية.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، أمس.

والجمعة، والسبت، عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا، ارتفع متوسط سعر اليورو، إلى 18.74 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 18.80 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك الإسكندرية، عند 18.69 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع.

مواعيد غلق المحال التجارية

قررت مصر غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، مبكرا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم الجديدة، موضحاً أنه سيجري تنفيذ قرار مواعيد غلق المحلات التجارية اعتباراً من الخميس.

وكشف رئيس الوزراء المصري، خلال اجتماع باللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الأربعاء، عن المواعيد الجديدة لغلق المحلات التجارية والمطاعم.

وأكد مدبولي، حسب بيان لمجلس الوزراء المصري، أن غلق المحلات سيكون الساعة التاسعة مساءً، مشدداً على جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار، على شاشات البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.75 جنيه للشراء، و21.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الجمعة، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.74 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.75 جنيه للشراء، و 52.22 جنيه للبيع، أمس.