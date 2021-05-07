تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 7 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل متوسط سعر الريال السعودي، استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 7 مايو 2021، في البنوك، وشركات الصرافة.

واستقر متوسط أسعار العملات العربية، والأجنبية، رغم تداعيات الجائحة، بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

سعر الريال السعودي في مصر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال، 4.12 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند نحو 4.16 جنيه في 4 بنوك، عودة، والمشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند نحو 4.22 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.155 جنيه للشراء، و 4.186 جنيه للبيع.

جاذبية أدوات الدين

حافظت مصر على جاذبيتها كمركز للاستثمارات الدولارية الراغبة في فائدة جيدة خلال حقبة جائحة كورونا وما رافقها من تداعيات.

ومرد هذه الجاذبية التي تتميز بها مصر، أسعار الفائدة المرتفعة على أدوات الدين والتي تفوق 8%.

ويضع هذا السعر مصر ضمن الأعلى عالميا في الأسواق الناشئة، وقد تم الحفاظ على الفائدة ضمن خطة البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لتثبيت تنافسية السوق.

ولم تتوقف مصر عن إبقاء الجاذبية حاضرة في أدوات الدين الخاصة بها، من خلال نسب فائدة مرتفعة، لذلك أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر إقراض ليلة عند 9.25% وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% للشهر الخامس على التوالي، بعد خفض الأسعار في سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار وفق البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 للبيع.

وارتفع متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.80 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، أمس.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري، إلى إلى نحو 21.75 جنيه للشراء، و 21.90 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.73 جنيه للشراء، و21.87 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

بينما تراجع متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، إلى نحو 51.74 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.75 جنيه للشراء، و 52.22 جنيه للبيع، أمس.