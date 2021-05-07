شكرا لقرائتكم خبر عن أزواج وجها لوجه في دراما رمضان.. يسرا وخالد سليم والشريف وإنجى وغزل والخديوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمعت دراما رمضان الحالي أكثر من زوج وزوجة من الفنانين وجها لوجه من خلال أحداث أعمالهم المختلفة في ظاهرة ربما لم تتكرر كثيرا في المواسم السابقة، وبالرغم أن أغلب المشاركات جاءت رمزية وفى مشاهد قليلة إلا أنها جذبت اهتمام الجمهور، ومنهم من يقف أمام الكاميرا لأول مرة، ومن الأعمال التي جمعت الأزواج:



"اللى مالوش كبير" "اللى مالوش كبير"

تقابل الزوجان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى لأول مرة بعد الزواج من خلال الدراما التلفزيونية في مسلسل "اللى مالوش كبير"، والذى تدور أحداثه حول غزل (ياسمين عبد العزيز) التي تتعرض للإهانة والضرب من زوجها عابد (خالد الصاوى)، فتلجأ إلى أحد القبضاي يدعى الخديوى (أحمد العوضى) ليخلصها منه، ثم يقع في حبها ويبدأ الصراع بينه وبين زوجها، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، ودينا فؤاد.



"حرب أهلية" "حرب أهلية"

شهدت الحلقة الـ17 من المسلسل مفاجأة مع تطور الأحداث، وهى ظهور المهندس خالد سليم زوج الفنانة يسرا، ويعد ذلك الظهور الأول لخالد سليم بالدراما التلفزيونية، رغم إنتمائه لأسرة شهيرة فهو ابن الراحل صالح سليم وشقيق الفنان هشام سليم، ونشرت يسرا جزءا من حوارهما معا من المسلسل، والذى كان يغازلها فيه بقوله "الولد ده عمره ما دخل عليا بحاجة حلوة دلوقتى دخل عليا بحاجتين"، لتعلق على كلامه "أحلى معاكسة دى ولا أيه.. مفيش بعد كده كلام.. هي الحرب إحلوت كده ليه"، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، بطولة يسرا وباسل خياط وأروى جودة وسينتيا خليفة.



"كوفيد 25" "كوفيد 25"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل كوفيد 25 أول ظهور للمؤلفة إنجي علاء على شاشة التلفزيون كضيفة شرف،وجسدت دور مضيفة طيران تصاب بالفيروس وتنتحر داخل الطائرة، ورغم ظهورها البسيط إلا أنها جذبت أنظار الجميع وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعى، ويعتبر ذلك أول وقوف لها أمام زوجها النجم يوسف الشريف وجها لوجه في الدراما، والمسلسل إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي، بطولة يوسف الشريف وأحمد صلاح حسني وأيتن عامر وادوارد وايناس كامل وراندا البحيري.



