شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات بفستان الزفاف في دراما رمضان 2021.. هنا وغزل وعاليا وحلاوتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما تستحوذ مشاهد معينة من أي عمل درامى على اهتمام الجمهور، ومن أكثر المشاهد التي جذبت انتباه الجميع خلال الموسم الرمضانى الحالي هي مشاهد الزفاف وارتداء عدد من نجمات الدراما فساتين الزفاف، كما خطفوا أنظار جمهور السوشيال ميديا ودار مناقشات حول الفستان الأكثر جمالا بين فساتين النجمات، وكان أبرزهن:

"منى زكى"

تصدر مشهد ارتداء النجمة منى زكى لفستان زفاف للمحجبات خلال أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "لعبة نيوتن" أثناء زواجها من الشيخ مؤنس (محمد فراج) بالمركز الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية تريند مواقع التواصل الاجتماعى، كذلك علق عليه العديد من النقاد والفنانين لتفسير وتحليل طبيعة الفستان وبين ما يحاول العمل طرحه.

"هبة مجدى"

ظهرت الفنانة هبة مجدى هي الأخرى وهى ترتدى فستان زفاف خلال أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "موسى" أثناء زوجها من شهاب باشا (صبرى فواز) وذلك في حفل زفاف بسيط.

أسماء أبو اليزيد

أرتدت النجمة الشابة أسماء أبو اليزيد فستان زفاف بسيط خلال أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "الاختيار 2"، لتتزوج من الضابط يوسف الرفاعى (أحمد مكى) في حفل بسيط جمع الأهل والأصدقاء، وهو الزواج الذى توج قصة الحب الأشهر في مسلسلات رمضان 2021، والتي شغلت الجميع منذ بداية حلقات المسلسل وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

"سمية الخشاب"

جذبت إطلالة الفنانة سمية الخشاب الأنظار بفستان زفافها على موسى (محمد رمضان) ضمن أحداث الحلقة الـ21 من مسلسل "موسى"، خاصة أن المشهد نال اهتمام مواقع التواصل الاجتماعى بسبب غناء زوجها السابق المطرب أحمد سعد في الزفاف، حيث أتم موسى الزفاف على المعلمة حلاوتهم (سمية الخشاب) بحضور معلمين سوق باب اللوق بعد موافقة المعلم وهبة (سيد رجب) شقيق حلاوتهم.

ياسمين عبد العزيز

"ياسمين عبد العزيز"

شهد مسلسل اللي مالوش كبير حفل زفاف الخديوى وغزل، أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وسط سعادة وحب للوصول إلى حلمهما رغم الصعوبات التى مرّا بها، وتنهار قدرية بسبب زواج الخديوي رغم كل محاولاتها في الحفاظ عليه حتى بعد طلاقها منه، وموافقتها على الزواج من رفعت "خالد سرحان" والبحث عن أى وسيلة للانتقام، كما يوافق عابد على إعلان زواجه من نادين رسمياً، بعد رفضها لعرض مبلغ 20 مليون جنيه مقابل استمرار زواجهما في السر، وهو حفل الزفاف الذي لفت الانظار بشكل كبير.