شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع على "الستات" أبرز قضايا وظواهر دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصراع أحد العناصر الهامة في أى عمل فنى، ولا تكتمل أركان أى عمل درامى إلا بوجود محرك أساسى وهو الصراع، وخلال سباق دراما رمضان الحالي ظهر العديد من الظواهر المختلفة والقضايا المتنوعة، والتي استطاع النجوم إيصالها إلى الجمهور بصورة بسيطة وممتعة.

وكان من أكثر الظواهرلافتة للإنتباه هي الصراع على النساء من قبل الرجال، وظهر ذلك خلال عدة أعمال استحوذت على اهتمام الجمهور بقصتها وأداء أبطالها المميز، ومن أبرز هذه الأعمال:



"نسل الأغراب" "نسل الأغراب"

كانت أحد الخيوط الدرامية الرئيسية خلال الأحداث الصراع الدائر بين عساف الغريب (أحمد السقا) وغفران الغريب (أمير كرارة) على جليلة (مى عمر)، والتي كانت زوجة عساف قبل دخوله السجن، وبعد دخوله استطاع غفران أن يطلق جليلة من عساف ويتزوجها هو، مما أثار غضب عساف وبدأ في التخطيط للإنتقام منه، وخطف والدة غفران ليضغط عليه، وبعد خروجه من السجن قرر أن يستعيد زوجته وأبنه مرة أخرى، ومع تعقيد الأمور قرر أن يترك قرار الاختيار لجليلة، والتي أختارت عساف ظنا منها أن اختيارها هذا سينقذ الجميع وينهى النزاعات.

والمسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر ودياب، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.



"لعبة نيوتن" "لعبة نيوتن"

أشتعل الصراع بين حازم (محمد ممدوح) ومؤنس (محمد فراج) على هنا (منى زكى) ، والتي كانت زوجة حازم قبل سفرها لأمريكا لتضع طفلها هناك ويحصل على الجنسية، وبدأت الأحداث في الإنقلاب رأسا على عقب، فبعد سفرها وتعرضها للعديد من الأزمات والتي كان أحدها طلاق حازم لها وفقدها ابنها بتهمة الجنون وأنها تشكل خطرعليه، وكان الحل الوحيد لاستعادته هو أن يحضر والده، وخوفا من رد فعل حازم قررت أن تكتب الطفل باسم مؤنس وتتزوجه، مما أثار جنون حازم وبدأ الصراع بينه وبين مؤنس.

"لعبة نيوتن" بطولة منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، تأليف وإخراج تامر محسن، نتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر).



"اللى مالوش كبير" "اللى مالوش كبير"

بعد قرار غزل (ياسمين عبد العزيز) أن تنفصل عن زوجها عابد (خالد الصاوى) بسبب ضربه وإهانته لها، وتلجأ للخديوى (أحمد العوضى) ليخلصها منه ومن شره، وبعد محاولات وصراعات أحبها الخديوى واستطاع أن يضغط علي زوجها حتى يطلقها، ومن هنا بدأ عابد في استخدام أساليبه ضدهما فقررأن يلفق لغزل قضية مخدرات وبذلك ينتقم منهما ويدخلها السجن.

المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.