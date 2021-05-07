الصراع على "الستات" أبرز قضايا وظواهر دراما رمضان 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن الصراع على "الستات" أبرز قضايا وظواهر دراما رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الصراع أحد العناصر الهامة في أى عمل فنى، ولا تكتمل أركان أى عمل درامى إلا بوجود محرك أساسى وهو الصراع، وخلال سباق دراما رمضان الحالي ظهر العديد من الظواهر المختلفة والقضايا المتنوعة، والتي استطاع النجوم إيصالها إلى الجمهور بصورة بسيطة وممتعة.
وكان من أكثر الظواهرلافتة للإنتباه هي الصراع على النساء من قبل الرجال، وظهر ذلك خلال عدة أعمال استحوذت على اهتمام الجمهور بقصتها وأداء أبطالها المميز، ومن أبرز هذه الأعمال:
"نسل الأغراب"
كانت أحد الخيوط الدرامية الرئيسية خلال الأحداث الصراع الدائر بين عساف الغريب (أحمد السقا) وغفران الغريب (أمير كرارة) على جليلة (مى عمر)، والتي كانت زوجة عساف قبل دخوله السجن، وبعد دخوله استطاع غفران أن يطلق جليلة من عساف ويتزوجها هو، مما أثار غضب عساف وبدأ في التخطيط للإنتقام منه، وخطف والدة غفران ليضغط عليه، وبعد خروجه من السجن قرر أن يستعيد زوجته وأبنه مرة أخرى، ومع تعقيد الأمور قرر أن يترك قرار الاختيار لجليلة، والتي أختارت عساف ظنا منها أن اختيارها هذا سينقذ الجميع وينهى النزاعات.
والمسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر ودياب، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.
"لعبة نيوتن"
أشتعل الصراع بين حازم (محمد ممدوح) ومؤنس (محمد فراج) على هنا (منى زكى) ، والتي كانت زوجة حازم قبل سفرها لأمريكا لتضع طفلها هناك ويحصل على الجنسية، وبدأت الأحداث في الإنقلاب رأسا على عقب، فبعد سفرها وتعرضها للعديد من الأزمات والتي كان أحدها طلاق حازم لها وفقدها ابنها بتهمة الجنون وأنها تشكل خطرعليه، وكان الحل الوحيد لاستعادته هو أن يحضر والده، وخوفا من رد فعل حازم قررت أن تكتب الطفل باسم مؤنس وتتزوجه، مما أثار جنون حازم وبدأ الصراع بينه وبين مؤنس.
"لعبة نيوتن" بطولة منى زكى ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب وعائشة بن أحمد، تأليف وإخراج تامر محسن، نتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر).
"اللى مالوش كبير"
بعد قرار غزل (ياسمين عبد العزيز) أن تنفصل عن زوجها عابد (خالد الصاوى) بسبب ضربه وإهانته لها، وتلجأ للخديوى (أحمد العوضى) ليخلصها منه ومن شره، وبعد محاولات وصراعات أحبها الخديوى واستطاع أن يضغط علي زوجها حتى يطلقها، ومن هنا بدأ عابد في استخدام أساليبه ضدهما فقررأن يلفق لغزل قضية مخدرات وبذلك ينتقم منهما ويدخلها السجن.
المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى.