شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تصور "البحث عن علا" فى منطقة الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة هند صبرى تصوير مشاهدها فى مسلسلها الجديد "البحث عن علا"، بمنطقة الحسين، والذى يرصد شخصية علا والتغييرات الإجتماعية التى طرأت فى الـ10 السنوات الأخيرة، ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

وتدخل هند صبرى عالم المنصات الإلكترونية بهذا المسلسل، حيث سيتم عرضه على إحدى هذه المنصات العالمية والمسلسل يعتمد على عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث، ومن المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

"البحث عن علا" من إخراج هادي الباجوري، بطولة النجمة هند صبري والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبد العال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبد العال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

هند يعرض لها حاليًا خلال موسم رمضان مسلسل "هجمة مرتدة" على قناة دى إم سى، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

ويسلط مسلسل "هجمة مرتدة" الضوء على عوالم خفية ويكشف المستور فى فترة مهمة مرت على مصر والمنطقة العربية، حيث تنطلق أحداث المسلسل بداية من العام 2007 .