شكرا لقرائتكم خبر عن "مافيا مصر" لقب جديد لـ أحمد العوضى بسبب ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل "اللى مالوش كبير" مشهد كوميدى " بين الخديوى " أحمد العوضى"، و غزل " ياسمين عبد العزيز"، يوم الصباحية بعد زفافهما حيث تحاول غزل إفاقة زوجها الخديوى من النوم لكنه يقوم مفزوعًا ومضطربًا وتحاول تهدئته قبل أن يضربها وتقول له:" اهدى يا مافيا مصر" وهو لقب اطلقته عليه عند تهدئته ونادته به أكثر من مرة خلال الحلقات، وهو اللقب الذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي .

وبعد ذلك قال الخديوى لغزل:" اعمليلي فطار..عكاوي وكوارع وممبار وكبدة نية بدمها" لتقول له غزل ده فطارعريس يوم الصباحية وتترك الغرفة قائلة جملتهم الشهيرة:" على الله حكايتك".

و في الحلقة 23 من مسلسل " اللى مالوش كبير"، احتفل الخديوي وغزل بزواجهما، في فرح شعبى كبير وحضر أهل غزل وصديقتها " نادين" دنيا عبد العزيز، وانهارت قدرية طليقة الخديوي من الحزن وقررت الانتقام بالزواج من رفعت الذهبي "خالد سرحان"، وأحيا الفرح مطرب المهرجانات عمر كمال، لترقص غزل سعيدة على الأغاني مع والدتها وأصدقائها.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.