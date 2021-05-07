بعد إرسال المساعدات إلى تونس.. لطيفة توجه الشكر لمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وجهت الفنانة التونسية لطيفة الشكر للشعب المصري، بعد إرسال مساعدات طبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي.

وغردت "لطيفة" عبر "تويتر" قائلة: "شكرا مصر حبيبتي على المساعدات اللي وصلت لشعبي تونس مصر وتونس شعب واحد ربنا يحمينا وينجينا من هالچائحة".

وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.