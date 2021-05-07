فارس الخالدي يستكمل تصوير فيلم "سوشال مان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يواصل الفنان فارس الخالدي تصوير فيلمه الجديد "سوشال مان" حيث يقترب من انتهاء تصوير مشاهده بالعمل.

ويشارك في بطولة العمل العديد من النجوم العرب أبرزهم سعد عبدالله، خالد عبدالله، مصبح بن هاشم، عيسى عرب، عمار آل رحمة، وفارس الخالدي.

وتدور أحداث فيلم "سوشال مان" حول الصراع الدائر بين نجمي السوشيال ميديا فهد وغيث للفوز بنجومية حملة إعلانية لواحدة من كبرى الشركات في البلاد، وتبدأ المحاولات للتقرب من "عهود" نجمة الحملة الأولى، حيث يتطور هذا الصراع المحموم إلى محاولة كل طرف إسقاط الطرف الثاني بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة حتى تحدث المفاجأة.

يشار إلى أن فارس الخالدي شارك في عدد من الأعمال منها مسلسل "خيانة وطن"، كما قدم بطولة فيلم "A tale of shadows " الذي كتبه وأخرجه طارق الكاظم، وشارك في مسلسل "سمر قند".