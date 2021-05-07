شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 24.. شجاعة سيف تمنحه إمكانية زرعه وسط جهة معادية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل هجمة مرتدة، للنجمين أحمد عز وهند صبرى والمذاع على شاشة قناة dmc فى تمام الساعة 11 مساء، أحداثا مميزة، حيث شهدت الحلقة إثارة كبيرة من جانب أحمد عز "سيف العربى" والذى تعرض لمحاولة سرقة أثناء ركوبه سيارة مملوءة بشحنة تابعة لعدنان الذى بات يعمل لحسابه.



الحلقة 24 سيف العربى

إلا أن عز رفض الفرار مثلما فعل زميله الذى اتضح فيما بعد أنه كان متفق مع قطّاع طرق من أجل سرقة الشاحنة، وتمكن من مواجهة قطاع الطرق بمشهد أكشن ضربهم فيه وعاد سالماً، لتشهد الحلقة ترشيح داوود له وموافقة ريكاردو على عمله معهما بعدما عدّدا مزاياه، على أن يتولى ريكاردو تجنيده.



احمد عز الحلقة 24

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.