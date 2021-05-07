شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى بفيروس كورونا.. والأخير: احنا بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن الثنائى أحمد العوضى وياسمين عبد العزيز تعرضا للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، أثناء تصوير مسلسل "اللى ما لوش كبير" الذى يعرض حالياً ضمن سباق دراما رمضان الحالي، وأكد الفنان أحمد العوضى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنهما اكتشفا الإصابة بالفيروس منذ أيام، ليقوما على الفور بإجراءات العزل المنزلى.



اللى مالوش كبير

وبخصوص الحالة الصحية لهما أكد العوضى أنهما بصحة جيدة، نافياً في الوقت ذاته تأثير إصابتهما بكورونا على تصوير المسلسل، وذلك لأنهما انتهيا من العمل بالفعل قبل الإصابة بفيروس كورونا.

ويخوض الثنائى ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى أول بطولة مشتركة لهما حالياً بمسلسل "اللى مالوش كبير" والذى يحققان به نجاحاً كبيراً ضمن سباق دراما رمضان بشخصيتى غزل وسيف الخديوى، حيث يحقق العمل مشاهدات عالية وتفاعلا كبيرا على كافة وسائل التواصل الاجتماعى ممن يتفاعلوا مع قصتهما التى تشهد منعطفات عديدة خلال أحداث العمل.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.