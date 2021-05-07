شكرا لقرائتكم خبر عن ناقدة فنية: دراما رمضان تشهد تنوعا كبيرا.. و"الاختيار 2" مسلسل متكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الناقدة الفنية دعاء حلمى، إن دراما رمضان هذا العام تشهد تنوعا كبيرا، وهناك حالة من التطور تشهدها الدراما المصرية وتنوعت من حيث أعمال الخيال العلمي والحروب مع وجود سخاء في الإنتاج، مضيفة أن الفنان كريم عبد العزيز يفاجئ جمهوره بشكل دائم بعامل السهل الممتنع، مؤكدة أن مسلسل الاختيار 2 مسلسل متكامل.

وتابعت دعاء حلمى، خلال لقائها في برنامج المصري أفندي المذاع على قناة المحور، والذي يقدمه الإعلامي محمد على خير، أن بروز نجوم الصف الثاني في أعمال دراما رمضان 2021 بفضل المخرج، مضيفة أن قلة الأعمال الكوميدية نتيجة فقر الإبداع الفني في مجال الكتابة الكوميدية، مشيرة إلى أن ظهور الكوميكس على مواقع التواصل الاجتماعي أثر على كتابة الأعمال الكوميدية في الدراما.