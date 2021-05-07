شكرا لقرائتكم خبر عن هجمة مرتدة الحلقة 24.. دينا تعمل بمركز الجبرتى ومينا ينجح فى اختراق جهاز سهيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة 24 من مسلسل "هجمة مرتدة"، للنجمين أحمد عز وهند صبرى، والمذاع على شاشة قناة dmc فى تمام الساعة 11 مساء، أحداثا مميزة، حيث شهدت الحلقة مقابلة الفنانة هند صبرى "دينا" مع سعيد خليل "أحمد حلاوة"، حيث أخبرها الأخير برغبته في عملها معه بمركز الجبرتى، الأمر الذى أبلغته لرفعت المسيرى "هشام سليم" لتبدأ العمل فعلاً بمركز الجبرتى.



الحلقة 24 هجمة مرتدة

وعلى صعيد آخر، نجح مينا "محمد جمعة" في اختراق جهاز سهيلة "فيدرا" والتي تعمل بمنصب مهم في وكالة البى بى سى بمصر، كما نجح الشاب عبد الرحمن في اختراق شبكة أخرى اخترقها في الخارج بإرسال إيميل إلى المخابرات المصرية.

وبجانب تلك الأحداث ظهرت الفنانة ماجدة زكى أثناء تلقيها العلاج من خالد أنور "شقيق أحمد عز".



الحلقة 24 سيف العربى



الحلقة 24 هجمة مرتدة

مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ10.45 مساء يوميا.



الحلقة 24 هند صبرى وهشام سليم