شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضل راجل الحلقة 25.. ياسر جلال يتخفى فى زى عامل دليفرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال ذهابه إلى بيت صديقه في السجن المعلم مرسى، ويطلب منه مساندته في صراعه مع سليم وشلته، وأول مساعداته توفير سيارة حتى يمكنه التحرك بسهولة. وفى الصباح ذهب جلال لأحد الفنادق ليسكن فيه مؤقتًا بعد أن سُرق منه بيته، ويطلب من موظف الاستقبال ألا يخبر أحدًا بأنه يسكن في الفندق.

وتفرج النيابة عن أصدقاء سليم "محمد يسرى" لعدم وجود دليل إدانة قاطع حتى الآن، وينتظر الضابط محمود عبد المغنى عودة سليم من شهر العسل لضبطه وإحضاره.

يتخفى جلال في زى عامل دليفرى بأحد المطاعم، ويذهب إلى شقة حازم، ويبدو أنه يدبر لحيلة من أجل حق ابنته شهد، هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.