شكرا لقرائتكم خبر عن "ضل راجل" الحلقة 25.. إيهاب فهمى يخطف ابنة شهد بتدبير من خليل بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة 25 من مسلسل "ضل راجل" بتحسن الحالة الصحية لابنة شهد "رنا رئيس"، وتذهب بصحبة أبيها ياسر جلال إلى المستشفى لكنها تكتشف أن الطفلة ليست ابنتها، وتبلغ الدكتورة ملك "نور اللبنانية" الضابط محمود عبد المغنى باختطاف ابنة شهد، الذى يسرع للذهاب إلى المستشفى للتحقيق في الأمر.

ويبدو أن اختطاف الطفلة جاء بتدبير من الطبيب إيهاب فهمى، وباستماع عبد المغنى لشهد تتهم سليم "محمد يسرى" وبسؤالها عن السبب تقول إنها تزوجت منه عرفيًا، ويأمر عبد المغنى بالتحقيق مع إيهاب فهمى وكل الذين تواجدوا فى المستشفى بمديرية الأمن.

يذهب الضابط محمود عبد المغنى إلى منزل سليم لضبطه وإحضاره لكن أمه تقول إنه سافر خارج البلاد لقضاء شهر العسل، كما أمر بضبط وإحضار جميع أصدقائه، وتم القبض عليهم واقتيادهم بسيارة البوكس.

يخفى خليل بك والد غادة وزوجة سليم الطفلة من أجل إخفاء أى دليل إدانة على ابنته. وتكشف الأحداث تورط إيهاب فهمى فى تبديل الطفلة وخطف ابنة شهد بعد تجنيده من خليل بك. ويحقق عبد المغنى مع أصدقاء سليم الذين ينكرون شهادتهم على زواج شهد وسليم.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.