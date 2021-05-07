شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يهدي طاقم تصوير فيلمه الجديد هدايا بمناسبة عيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، على اهداء طاقم تصوير فيلمه المقبل Black Adam، الى سيجسد فيه شخصية بطل خارق، هدايا بمناسبة عيد ميلاده ، حيث نشر عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مقطع فيديو يظهر من خلاله وهو يوزع زجاجات النبيذ ورقائق البطاطس على الطاقم.

ووجه ذا روك، الشكر لطاقم التصوير الذى وصفه بالعائلة، وكتب قائلاً "هذا الطاقم من العائلة، لقد عملنا معاً لسنوات، اردت الاحتفال بعيد ميلادي من خلال إهداء طاقمنا بعض من تيريمانيا وتشورو ورقائق البطاطس".

واحتفل ذا روك، بعيد ميلاده، 2 من مايو الجارى ولمولود فى عام 1972، وحقق النجم الشهير نجاحات كبيرة، جعلته من أهم المشاهير حول العالم وأكثرهم ثروة ومتابعة من جانب المتابعين على السوشيال ميديا لما له من نجاحات عديدة حققها سواء على حلبة المصارعة أو في السينما.

ظهر دوين جونسون لأول مرة كمصارع في مسابقة WWF باسم Rocky Maivia في عام 1996 وفاز في العام التالي على المصارع تربل إتش في بطولة WWF للقارات.

كان ظهوره السينمائي الأول بفيلم The Mummy Returns عام 2001، وحقق نجاحًا أدى لمشاركته في العام التالي بفيلم The Scorpion King حيث لعب دور ماثايوس، وقيل وقتها أن أجره وصل لـ 5.5 مليون دولار أمريكي مقابل الدور في هذا الفيلم.

بخصوص حياته الخاصة فقد تزوج دوين جونسون من صديقته منتجة الأفلام داني جارسيا في 3 مايو من عام 1997، وأنجبا ابنتهما سيمون أليكساندرا في عام 2001 قبل اتخاذهما قرا بالانفصالعن بعضهما بشكل ودّي في عام 2007 بعد زواج استمرَّ عشر سنوات.

بعدها بدأ بمواعدة المغنية لورين هشيان، قبل أن يتزوجها وأنجبا ابنتهما الأولى في ديسمبر من عام 2015 وولدت ابنتهما الثانية في أبريل عام 2018.