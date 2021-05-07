شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النمر الحلقة 24.. ‏نرمين الفقى تعطى محمد إمام خنجر والده عربون محبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل النمر، للنجم محمد إمام، والذى يعرض يوميا على قناة الحياة ضمن الموسم الرمضانى فى تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع، الكثير من الأحداث، حيث علمت شمس "نرمين الفقى" أن عبد الله رضوان "محمد إمام" يعمل مع الصياد والذى يعد من أكبر النصابين فى البلد، وتقترح على الشيمى "محمد رياض" وعنتر الحلق "بيومى فؤاد"، أن يذهبوا للصياد ويتفقوا معه ليسلم النمر لهم.

عندما ذهبوا للصياد أفصح لهم أن يعرف ماهر رضوان أبو عبدالله منذ زمن وهو سبب معرفته بعبد الله، لأنه يريد الماسة التى كان يملكها ماهر ويساومهم على تسليم تلك الماسة له وسيشتريه بأى ثمن، تحاول شمس تهديده بأن تفصح أمره لعبد الله ولكنه يؤكد له أنه يحب عبد الله ولكن يريد الماسة فى المقام الأول.

طلبت شمس من أحد رجالها تجهيز خنجر، وذهبت شمس بالخنجر لعبد الله أثناء إقامته حفل، وأعطته علبة طلبت منه أن يفتحها وعند فتحها وجد خنجرا فقالت له إنه الخنجر الخاص بماهر رضوان، ويعد عربون محبة منها وأنها ستفصح له عن قاتل أبوه.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.