شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل اللى مالوش كبير الحلقة 24.. عابد تيمور ينتحر بعد زواج غزل من الخديوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "اللى مالوش كبير" بذهاب الخديوى "أحمد العوضى" لشقة قدرية طليقته لزيارة أبنائه ليجد رفعت الذهبى "خالد سرحان" بالمنزل ويفتح باب الشقة ويقول له "بتعمل إيه فى بيت عيالى"، لترد قدرية: "لأ ده بيت مراته"، ويهدد الخديوى قدرية أنه سوف يأخذ أولاده منها لأنه لن يتركهم يعيشون مع رفعت.

وبعد زواجهما تعيش غزل "ياسمين عبد العزيز" و"الخديوى" أوقاتا رومانسية وسعيدة معا ولكنها تتفاجأ بإعلان خبر زواج نادين "دنيا عبد العزيز" صديقتها المقربة من عابد تيمور "خالد الصاوى"، مما أكد شكوك الخديوي حولها وأنه حذر غزل منها.

ويعيش عابد تيمور "خالد الصاوى" حالة من الحزن الشديدة بعد زواج غزل من الخديوى، ويعاتب نفسه بسبب طريقة حياته الخاطئة مع غزل وأسلوبه المؤذي في التعبير عن حبه لها، ويتحدث مع نفسه في المرآة أنه ما زال يحبها ويظل يبكى على افتقاده لها، ثم يرتدى أشيك ملابس ويتناول العشاء ثم يخرج مسدس ويطلق على نفسه رصاصة في الرأس وينتحر.

مسلسل "اللى مالوش كبير" يُعرض يوميا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحا و6 مساء.

يذكر أن مسلسل "اللى ملوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير



اللى مالوش كبير