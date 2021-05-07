شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 2 الحلقة 24.. القوات تتحرك إلى الواحات لتطهيرها من التكفيريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت الحلقة 24 من مسلسل "الاختيار 2" بالقبض على أحد العناصر الإرهابية من القليوبية، بواسطة الرائد أحمد عبد الباسط "عمر مصطفى متولى"، بعدما أسفرت التحريات عن تزويده للتكفيريين في منطقة الواحات بالأكل والمياه، ويخبر المقدم أحمد فايز "أحمد سعيد عبد الغنى" بذلك، ليرد فايز أن هناك معلومات وصلت بأن هشام عشماوى أرسل عيال مسلحيين وينوون الذهاب إلى كرداسة وإقامة الولاية هناك.



الاختيار 2 الحلقة 24

يعترف الشخص المقبوض عليه ويعترف بأن هناك عناصر بالواحات يترأسهم تكفيرى جاء من ليبيا يدعى الشيخ حاتم وتعرف على صورة عماد عبد الحميد، ويطلب أحمد فايز من اللواء مراد "ماجد الكدوانى" تجهيز مأمورية كبيرة والتحرك على الواحات، ويخبره مراد بأنه يحتاج بعض الوقت لتجهيز مأمورية كبيرة بهذا الحجم وسيرد عليه خلال الساعات المقبلة.



الاختيار 2 الحلقة 24

يجتمع أحمد فايز بالمأمورية التي ستتحرك إلى الواحات ويخبرهم بوجود عناصر من تنظيم القاعدة متمركزة في الصحراء الغربية ولا بد من تطهير هذه المنطقة، وتبدأ القوات في التحرك يوم 20 أكتوبر 2017، بقيادة المقدم أحمد فايز والمقدم محمد وحيد حبشى، والمقدم أحمد جاد والعميد امتيار إسحاق، والنقيب أحمد طارق زيدان، والرائد أحمد عبد الباسط محمد، والنقيب كريم فرحات، والرائد محمد عبد الفتاح سليمان، والنقيب عمرو صلاح، والنقيب أحمد حافظ شوشة، وتنتهى الحلقة بالوصول إلى الواحات قبل بدء العملية.



الاختيار 2 الحلقة 24

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادى الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان، على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24



الاختيار 2 الحلقة 24