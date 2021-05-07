شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24.. انهيار منى زكى بعد طلاقها رسميا من محمد ممدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بتحرى المخبر عن بعض المعلومات التي تخص مصنع العسل التي يمتلكه "حازم" محمد ممدوح و"هنا" منى زكي، بسبب برطمان عسل "الأفيون" الذى تم الإبلاغ عنه، ولكن طلب منه الضابط أن يحاول اقناع أصحاب المصنع على توظيفه به حتى يستطيع جمع المعلومات.

وانتقل المشهد إلى تلقى "هنا" منى زكى اتصالا هاتفيا من شخص يريد توصيل طرد من "حازم" وطلبت منه أن يأتي للمنزل في الساعة الثامنة، وعدم إعطائه لأى شخص آخر، وبمجرد تسليم الطرد لها وفتحه اكتشفت بأنها ورقة طلاقها بشكل رسمي، الأمر الذى تسبب في جنونها وانهيارها ولطمها على وجهها، فيما كان يراقب "حازم" تصرفاتها من الناحية الثانية وحاول النزول وقبل ما يعبر الطريق لها، خرج من المنزل شقيقة "مؤنس" محمد فراج وزوجها وسألوها عن سبب بكائها، لتتركهم وتتدخل المنزل مسرعة.

دخلت "هنا" منى زكى للحمام، واستكملت انهيارها وحالة الجنون سيطرت عليها بشكل كامل، وذهبت إلى غرفة "مؤنس" حتى ترضيه بعدما أصبحت مطلقة بشكل رسمي من زوجها الأول "حازم"، ولكنها لم تستطع بعد جلست معه واعتذرت منه بشدة وغادرت الغرفة مرة أخرى، واختتمت الحلقة بمشهد محاولة تحرى الضابط من أحد عمال أرض "بدر" سيد رجب، وجمع معلومات لكى يعلم قصة برطمان عسل "الأفيون" الذى تلقى بلاغا عنه من أحد الأشخاص، لتنتهى الحلقة في إطار تشويقى لما تحمله الحلقة المقبلة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24