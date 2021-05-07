شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى فى صورة مع الراحل فؤاد المهندس: الضحكة من القلب كانت بتطلع معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد صبحى عن صورة قديمة جمعته بالفنان الراحل فؤاد المهندس، مشيرا إلى أنه كان واحدا من أهم نجوم الكوميديا فى مصر، وأن الضحكة من القلب كانت "بتطلع" معه.



فؤاد المهندس مع محمد صبحى

ونشر صبحى الصورة التى جمعته بالمهندس، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "الضحكة من القلب كانت بتطلع معاه".





وفى وقت سابق من العام الحالى، كشف الفنان محمد صبحى عن صورة تنشر لأول مرة جمعته بالفنانين الراحلين فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى، ويبدو أنها من إحدى التكريمات الفنية، معبرًا عن سعادته الكبيرة لدعمهما له فى بداية مسيرته الفنية، ونشر صبحى، الصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "مع الكبار.. لن أنسى أبدًا دعمكما لى".

من ناحية أخرى، يجرى الفنان محمد صبحى، البروفات النهائية لمسرحيته الاستعراضية الغنائية "نجوم الظهر"، التى يشارك فى بطولتها 40 نجما ونجمة، والمسرحية قصة وتأليف وإخراج محمد صبحى وشاركه فى كتابتها أيمن فتيحة.

وكان النجم محمد صبحى، عرض قبل جائحة كورونا 3 مسرحيات هى: "غزل البنات" من تراث الفنان الكبير الراحل نجيب الريحانى ثم مسرحية "خيبتنا" والتى تنبأت بما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وقدم فيها النجم محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

وقدم أيضًا "أنا والنحلة والدبور" تأليف الكاتب أيمن فتيحة، التى تناول القضية الأزلية بين المرأة والرجل بشكل كوميدى وانتصر العرض للمرأة دون تشويه الرجل ومنحها حقوقها بطريقة كوميدية تضمنتها أحداث المسرحية .