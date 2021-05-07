شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 24.. الظهور الثانى لخالد سليم زوج يسرا.. سينتيا خليفة تطلب من شيكو أن يقيم علاقة غير شرعية مع جميلة عوض.. وزوجة حسين تعلم أنه وراء قتل شقيقته مايان السيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 24 من مسلسل يسرا "حرب أهلية"، وما زال المسلسل يحقق نجاحاً جماهيريا مع عرض كل حلقة وتصاعد الأحداث خلال الحلقات، وشهدت الحلقة ظهورا مميزا لخالد سليم زوج يسرا والد كيشو الشخص الذى سلطته سينتيا خليفة - نادين على تمارا - جميلة عوض، ليكون فخا لها، كما طلبت نادين من شيكو أن يقيم علاقة غير شرعية مع تمارا أو يتزوجها عرفياً ليستنكر شيكو هذه المؤامرة على مريم - يسرا وابنتها تمارا - جميلة عوض.

وتتوالى الأحداث بضرب يوسف - باسل خياط لزوجته فريدة - أروى جودة بسبب خروجها من المنزل دون علمه، وتوقعه بأنها ذهبت لصديقتها مريم - يسرا لكى تعزيها ويعيدا المؤامرة عليه مرة أخرى.

وخلال الحلقة كانت هناك مواجهة بين مريم (يسرا) وابنتها تمارا (جميلة عوض)، بعد أن علمت تمارا بزواج مريم من يوسف (باسل الخياط)، وانهارت مريم من البكاء وقالت لابنتها إنها لن تتركها مرة أخرى ويكون هذا غصب عنها وليس بمزاجها، وأن سبب بعدها عنها وهى طفلة والدها عزيز - رشدى الشامى طليقها، وانتهى النقاش بوعد تمارا لوالدتها بأنها لن تتركها مجددا.

وعلمت زوجة شقيق نور (مايان السيد) أن زوجها له علاقة بقتل شقيقته، الأمر الذي جعله يهددها بخطف ابنتها إذا أخبرت أحدا بهذا الأمر.

وما زال محمود حجازى - زياد يبحث عن السارق الذى قتل خطيبته مايان السيد - نور، بعدما أثبتت التحريات أن سينيتا خليفة - نادين وباسل خياط - يوسف ليس عليهما أى دليل لإدانتهما وحبسهما.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.

حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24 حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24 حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24 حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24 حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24 حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24 حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24 حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24 حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24 حرب اهلية الحلقة 24