شكرا لقرائتكم خبر عن حرب أهلية الحلقة 24.. سينيتا خليفة تطلب من شيكو أن يتزوج جميلة عوض عرفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علمت زوجة حسين - خالد حجاج شقيق نور - مايان السيد، أن زوجها له علاقة بقتل شقيقته، الأمر الذي جعله يهددها بخطف ابنتها إذا أخبرت أحدا بهذا الأمر، خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل "حرب أهلية"، للنجمة يسرا، والذى يذاع يومياً على قناة cbc، طوال شهر رمضان.

وحينما اعترفت يسرا - مريم لابنتها تمار - جميلة عوض أنها كانت متزوجة من يوسف - باسل خياط ودخلت فى مواجهة مع والدتها وعنفتها بالكلام وأن هذا الشخص هو السبب فى وفاة والدها، انهارت يسرا - مريم فى البكاء، وانتهى النقاش بوعد تمارا لوالدتها بأنها لن تتركها مجددا.

وشهدت الحلقة الظهور الثاني لخالد سليم، زوج الفنانة يسرا وشقيق الفنان هشام سليم وابن لاعب الكرة الراحل صالح سليم، حيث يؤدي دور والد كيشو.

وتوالت الأحداث بطلب نادين - سينتيا خليفة من "كيشو" الشاب الذي استأجرته كي يمثل الحب على تمارا - جميلة عوض، أن يتزوجها عرفيا سريعا، أو يقيم علاقة غير شرعية معها، وهذا الأمر الذي جعل كيشو يستنكر هذه المؤامرة.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC و CBC دراما.



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24



حرب اهلية الحلقة 24