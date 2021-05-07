شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب زاهي زركش الحلقة 24.. يحيى الفخرانى يقرر التوبة والانتظام فى الصلاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل نجيب زاهي زركش في الحلقة 24 إعلان نجيب زاهي زركش – يحيي الفخراني التوبة ونيته أداء فروض الصلاة، وذلك بعدما ذهب إلى بار مع محمد محمود – طريف، حيث دخل في حالة سكر، وبعدما خرجا سويا وسمع أذان الفجر.

وقال نجيب زاهي زركش لطريف أن يساعده في أداء الصلاة وأن يشجعه على المداومة، وذلك بعد حالة الحزن التي دخل فيها بسبب قيام مسعد – رامز أمير برفض أبوته للمرة الثانية، حيث شهدت أحداث مسلسل نجيب زاهى زركش الكشف عن أبوة نجيب زاهى زركش – يحيى الفخرانى، لمسعد – رامز أمير.

وشهدت أحداث المسلسل نجاة سعيد - إسلام إبراهيم - من حادث سيارة، إذ تعرض لحادث وذلك بعدما علم من نجيب زاهى زركش - يحيى الفخرانى أنه ابن شفيقة - هالة فاخر - حيث لن يتحمل الصدمة وسار فى الشوارع لا يعرف إلى أين يذهب ليتعرض لحادث سيارة.

يذكر أن مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم الكبير يحيى الفخرانى يُعرض على شاشة dmc فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد فى الساعة 5:00 صباحا والساعة 1:00 صباحا، بطولة كل من: يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.