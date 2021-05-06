سمير غانم في حالة "حرجة جدا".. ورسالة مؤثرة من ابنته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر طبي مصري تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، مؤكدا أن حالته حرجة جدا.

وأكد أنه لا يزال يخضع للتنفس الصناعي بالعناية المركزة، وطلب من الجميع الدعاء له، بحسب موقع "صدى البلد" المصري.

وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم على توجيه رسالة مؤثرة محملة بالدعوات إلى والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "أنستقرام".

وكتبت: "اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك".

وتابعت: "اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".





وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قال إن الحالة الصحية للفنان سمير غانم بدأت تتحسن كثيرا خاصة بعد نقله إلى المستشفى بسبب بعض الأزمات الصحية فى الكلى.

يذكر أن عدوى كورونا كانت اجتاحت منزل سمير غانم من كواليس تصوير مسلسل ابنته دنيا "عالم موازي".

وتأكدت منذ منتصف أبريل/ نيسان الفائت إصابة دنيا ووالدتها والمنتج والمخرج هشام جمال، إضافة إلى عدد كبير من نجوم وطاقم التصوير، وتم إيداعهم جميعاً الحجر الصحي المنزلي.