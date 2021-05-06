شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 24.. عركة جديدة بين حمزة وسليم وعساف يفصل بينهما "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 24 من مسلسل نسل الأعراب الذى يعرض على قناة ON، عركة جديدة بين حمزة "أحمد مالك" وأخيه سليم "أحمد داش"، بعد ذهاب الأخير إلى المستشفى لمقابلة أخيه لإخباره بأن والده غفران تم القبص عليه، ليعتقد حمزة أنه قبض عليه بسبب محاولة قتل فاطمة "ريم سامى" ويؤكد له أنه سيشهد ضده بسبب ما فعله.



نسل الأغراب الحلقة 24

يوضح سليم لأخيه حمزة أنه تم القبض على غفران بسبب أرض الأفيون الذى يزرعه في الصحراء، ليظهر حمزة لامبالاة وأنه ما زال غاضباً من محاولته قتل فاطمة، وتتطور الأمور بينهما لتصل على العراك مرة أخرى حتى يتدخل عساف "أحمد السقا" ويفصل بينهما، إلا أنهما يتطاولان عليه ليقرر صفع حمزة على وجهه لتظهر جليلة وتمسك يده، وتخبره بأن اليد التي ترفع على أحد من أبنائها تقطعها.



مسلسل نسل الأغراب

يصل خبر القبض على غفران العمدة حسيب "إدوارد" ويندهش هو ووالدته سلوى عثمان من قصة تجارة غفران في المخدرات، وينتابهما القلق لأن الذى قبض عليه هو ابن عمه على الغريب "دياب"، والخوف من انتقام غفران منه، ويعتقدان أنه طالما قبض "على الغريب" على غفران تكون القضية صحيحة ومعه الأدلة.

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



امير كرارة



جليلة