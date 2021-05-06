شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 24.. محمد رمضان يتاجر فى بيع أجهزة الراديو وسمية الخشاب تدعمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 24 قيام موسى – محمد رمضان بالسفر إلى غزة، وذلك للعمل في مجال التجارة، حيث اختار شراء أجهزة راديو وبيعها في مصر، وسافر موسى بصحبة صديق قديم له، وتعلم كل شيء له علاقة بفك وتركيب وتصليح الراديو ليعود إلى سوق باب اللوق محمل بشحنة من الراديوهات.

ودعمت حلاوتهم – سمية الخشاب موسى بمبلغ ألف جنيه ليبدأ تجارته ولكنه رفض أن تعطيه أمولها، لتحتال على الأمر بأن تعطي الألف جنيه إلى زتونة – فارس الحداد، صبي شقيقها المعلم وهبة – سيد رجب وتقول له أن يعطي المال لموسى ليبدأ تجارته به كنوع من السلف بعيدا عنها وهو ما قام به بالفعل.

وشهدت أحداث مسلسل موسى اكتشاف موسى- محمد رمضان سرقة نوفل - منذر رياحنة، لتحويشة عمره، حيث ذهب موسى إلى غرفته أعلى أحد الأسطح بسوق باب اللوق وأثناء انشغال الجميع بفرح محمد رمضان – موسى وسمية الخشاب – حلاوتهم، استولى على الأموال التى كان يحتفظ بها محمد رمضان فى الغرفة.

واستضافت شفيقة - هبة مجدي لكحلة - فريدة سيف النصر، والدة نوفل - منذر ريحانة في قصر شهاب باشا - صبري فواز وذلك بعدما هربا إلى الإسكندرية خوفًا من انتقام موسى.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.