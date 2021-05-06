شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24.. بدر يعرّف هنا بوالدة مؤنس الحقيقية وتواجه زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بمشهد جمع بين "بدر" سيد رجب و"ناريمان" والدة "مؤنس" محمد فراج الحقيقية، ومحاولة إقناعه لها بسفرها حتى تتخطى مشاكلها وأن تفكر في الزواج من شخص يستاهلها مثله، وأخبرته بأنها صفحة وأغلقتها، وفى ذات الوقت شاهد "بدر" "هنا" منى زكى وهى تغادر المكان لينادى عليها وقام بتعريفه عليها وأنها "حماتها"، واستأذنت "هنا" منهما وغادرت مسرعة.

وأجرت "هنا" منى زكى اتصالا بـ "زى" آدم الشرقاوى وطلبت منه أن يأتي إلى مصر، وأنها تريده في شيء مهم، ولكنه كان يرفض ذلك وحاولت إقناعه بأن يعتبرها رحلة من رحلاته، وإن لم ينبسط يعود مرة أخرى إلى أمريكا، وطلبت منه أن يرسل لها صورة جواز سفره حتى ترسل له التذكرة، ولكن صديقته "متسيو" هددته بالانفصال إن سافر إليها، وفى مشهد آخر قامت بإرسال رسالة صوتية لـ "زى" اعتذرت له بسبب الخضة التي تسببت له فيها، وأنها كانت تحتاج للفضفضة.

عادت "هنا" منى زكى إلى منزل زوجها "مؤنس" محمد فراج، وسألها عن مقابلتها لحازم لتخبره بأنها لم تستطع إقناعه، وأنها لو يأست ستقوم برفع قضية خلع وإذا فكر يأخذ طفلها منها سترجع أمريكا ولن يكون بإمكانه رؤيته حتى، وأخبرت "هنا" "مؤنس" بأنها قابلت الزبونة عند "بدر" التي قام بتعريفها عليها في مكتبه، ولكن "بدر" قام بتعيفه عليها بأنها والدتك، لتسأله هي والدتك فعلا، ليرد عليها بأنى أخبرتك بأمى وعرفتك عليها وتركها وذهب.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24