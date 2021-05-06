شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرا الخديوى بيضحك.. كواليس فرح ياسمين عبد العزيز والعوضى فى "اللى مالوش كبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد العوضى ضاحكا للمرة الأولى خلال تجسيد دوره ضمن أحداث الحلقة 23 من مسلسل "اللى مالوش الكبير"، وذلك بعد تصوير مشهد زفافه من "غزل – ياسمين عبد العزيز" الذى يعرض حاليا ضمن سباق موسم دراما رمضان الحالى.



ياسمين والعوضى

ونشر العوضى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صورا من كواليس تصوير مشهد الزواج من أحداث المسلسل، ليبدو وكأنه فرحا حقيقيا.



زفاف الخديوى وغزل

فخلال أحداث المسلسل أقيم فرح الثنائى ياسمين والعوضى، فى الحلقة 23، وبعد انتهاء التصوير أقيم فرح حقيقى فى الكواليس، حيث نشر المغنى الشعبى عمر كمال فيديو الاحتفال وعلق عليها بـ"خلصنا تصوير المسلسل وعملنا فرح بجد"، وغنى عمر خلال الفيديو أغنية "قلبى عشقها" للنجم راغب علامة.



ياسمين عبد العزيز

العوضى وياسمين

وشهدت الحلقة 23 من المسلسل التى عرضت أمس الأربعاء، إلغاء عابد تيمور "خالد الصاوى" عملية قتل الخديوى "أحمد العوضى" وقت عقد قرانه على غزل "ياسمين عبد العزيز"، وطلب المأجورين بوقف إطلاق النار عليهم ومغادرة المكان، فى حين استنكرت أسرة غزل ما فعلته بزواجها من الخديوى، وإحساسهم بالخطر من أى رد فعل مفاجئ لعابد تجاههم.



رقص الخديوى وغزل

واحتفل الخديوى وغزل بزواجهما، فى فرح شعبى كبير وحضر أهل غزل وصديقتها " نادين" دنيا عبد العزيز، وانهارت قدرية طليقة الخديوى من الحزن وقررت الانتقام بالزواج من رفعت الذهبى "خالد سرحان"، وأحيا الفرح مطرب المهرجانات عمر كمال، لترقص غزل سعيدة على الأغانى مع والدتها وأصدقائها.



غزل

مسلسل "اللى مالوش كبير"، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، إنتاج شركة سينرجى، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، فتوح أحمد، أحمد الرافعى، أحمد عبد الله محمود، محمود ياسين "جونيور"، هدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.



