شكرا لقرائتكم خبر عن نسل الأغراب الحلقة 24.. القبض على غفران بتهمة زراعة وتجارة الأفيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة 24 من مسلسل "نسل الأغراب" بحديث بين غفران "أمير كرارة" وأخيه سعادة "محمد مهران"، حيث يخبره بأنه سيتم التخلص من عساف "أحمد السقا" اليوم، ويشرح له الخطة التي رسمها وتكون التهمة بعيدة تماماً عنهم، ليدخل عليهما فجأة على الغريب "دياب" بصحبة قوات الشرطة للقبض عليهم بتهم زراعة وتجارة الأفيون، بعد مداهمة الأرض والتحفظ عليها.



مسلسل نسل الأغراب الحلقة 24

يأتي خبر إطلاق رصاص على خادمة عساف في السوق ونقلها إلى المستشفى، وفى نفس الوقت تخبر بارة "هدير عبد الناصر" جليلة "مى عمر" ونجاة "فردوس عبد الحميد" بالقبض على غفران الغريب، ويصل "على الغريب" المستشفى ويجد مسعد وعساف وحمزة، وبسؤال مسعد يروى له ما حدث دون معرفة من الذى أطلق الرصاص.



نسل الاغراب الحلقة 244

يذهب سعادة وسليم وأنصار غفران أمام القسم، ويحاول البحث عن طريقة لإخراج أخيه من القضية، فيما يواجه على الغريب، غفران في القسم مندهشاً من تجارته في المخدرات وحجم الأرض التي يزرعها، رغم كل الذى يملكه ويخبره بعقوبة القضية الإعدام، في حين ينكر غفران معرفته أي شيء بخصوص الأرض والأفيون، كما يواجهه بضرب النار على فاطمة خادمة غفران، وينكر غفران أيضاً معرفته بهذه القصة، ويتم وضعه فى الحبس.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 24

مسلسل نسل الأغراب يعرض على قناة ON الساعة 7.45 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا، بينما يعرض على قناة ON دراما الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 10.15 صباحًا و3.30 عصراً.

مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 24



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 24



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 24



مسلسل نسل الاغراب الحلقة 24