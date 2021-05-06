شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل موسى الحلقة 24 .. شويكار هانم تطلب من نوفل قتل شقيقها شهاب باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل موسى الحلقة 24 قيام شويكار – جينا سليم، بالاتفاق مع نوفل – منذر رياحنة، على قتل شقيقها شهاب باشا – صبري فواز، وذلك مقابل مبلغ مالى، وهو ما وافق عليه نوفل، حيث طلبت منه قتل شقيقها والاختفاء عن الأنظار.

وشهدت أحداث مسلسل موسى اكتشاف موسى- محمد رمضان سرقة نوفل - منذر رياحنة، لتحويشة عمره، حيث ذهب موسى إلى غرفته أعلى أحد الأسطح بسوق باب اللوق وأثناء انشغال الجميع بفرح محمد رمضان – موسى وسمية الخشاب – حلاوتهم، استولى على الأموال التى كان يحتفظ بها محمد رمضان فى الغرفة.

واستضافت شفيقة - هبة مجدي لكحلة - فريدة سيف النصر، والدة نوفل - منذر ريحانة في قصر شهاب باشا - صبري فواز، وذلك بعدما هربا إلى الإسكندرية خوفًا من انتقام موسى.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.