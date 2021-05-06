فن ومشاهير

"لو مخدهاش هاخدها أنا".. أحمد حلمي يوجه رسالة لـ محمد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

طلب أحد محبي محمد صلاح لاعب ومنتخبنا الوطني، تدخل الفنان أحمد حلمي لتوصيل ولوحة من رسوماته التي رسمها خصيصًا للفرعون المصري.

ومن جانبه تفاعل "حلمي"، مع رسالة الشاب التي جاء فيها: "رسمتي لصلاح ساعدوني أوصلهاله"، ليغرد حلمي موجهًا حديثه لـ"صلاح": "لو صلاح مخدهاش هاخدها أنا".

ويحرص الفنان أحمد حلمي على التواصل مع جمهوره ومتابعيه عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن هذا الأمر هو ما شجع الشاب لتقديم طلبه لحلمي في توسط له لتوصيل رسمته إلى محمد صلاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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