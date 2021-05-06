شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24.. مصارحة بين منى زكي ومحمد ممدوح فى أول مواجهة بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكي، الذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بذهاب "هنا" منى زكى للقاء "حازم" محمد ممدوح، وسألها عن سبب هذا اللقاء، لتوجه له عدة أسئلة لماذا لا تقوم بطلاقى.. أنت لسة عايزنى؟ أنت لسه بتحبنى ولا خلاص؟ ليرد عليها بسؤال واحد ويريد إجابته "هل مؤنس لمسك"، وهو ما أخرجها عن شعورها وعنفته بأن هذا الذى يفرق معه فقط، فى حين أنه مرافق واحدة بدون زواج.

ودار حوار بين "هنا" منى زكي و"حازم" محمد ممدوح، وعاتبها بأنها ليس لديها إحساس بما فعلته وليس لديها إحساس بشعوره وهى مع شخص آخر، وأنه أرسل هذا الرجل من أجل أن يطمئنه عليها وليس أن تتزوجه، لترد عليه بأنها تزوجته بعدما قام هو بتطليقها بالإضافة إلى تخوينها والشك فيها.

كما عنفها "حازم" محمد ممدوح بسبب معاندتها له وهى موجود في أمريكا وخلافها لاتفاقهما سويا بأن إذا حدث شيئا سترجع إلى مصر ولن تتستكمل العيش في أمريكا، لتخبره بأنها نامت في الشارع كما أنها سجنت ونامت بالسجن، وأخبرها بأنه لم يشك فيها ولكن كان عاجزا أثناء بُعدها عنه، ولو لم يكن يثق فيها لم يكن يتزوجها، لتخبره بأنه طلقها مرتين كمان أنها كانت تخاف منه وعندما ضاع ابنه لم تخبره بسبب هذا الخوف، لتنتهى الدردشة بتعنيفهما لبعضها، ويخبرها "حازم" في النهاية بأنه سيخبرها لماذا لم يطلقها وأن الاجابة ستكون قريبة.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 24