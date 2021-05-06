شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كوفيد 25 الحلقة 9 .. يوسف الشريف يكتشف أن المصل المصنع لا يعالج الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل كوفيد 25، للنجم يوسف الشريف، الذى يذاع يوميا فى الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة، كما يذاع على قناة ON فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا، ضمن الموسم الرمضانى، باكتشاف الممرضة بالمستشفى أن الأكل قد أوشك على الانتهاء واقترحت على مدير المستشفى أن تنزل الدور الأسفل وتجلب بعض الأطعمة من الثلاجة، وعند فتح الثلاجة اكتشفت جثة الطفل المصاب الذى كانوا يبحثون عنه، فهناك شخص قام بقتله ووضعه فى الثلاجة.

قرر مدير المستشفى أن يشاهد تفريغات الكاميرات ليعرف من قتل الطفل، ولكن عند تفريغه الكاميرات يكتشف أن إيمان "أميرة العايدى" إحدى السيدات الموجودين فى المستشفى قامت بقتل زوجها وادعت أنه انتحر بعدما أصيب بالفيروس، وعند مواجهتها بالحقيقية كشفت عن تعذيب زوجها لها بماء النار، وأنه كان دائم الضرب والإهانة لها، وعندما سنحت لها الفرصة بقتله لم تتردد لحظة.

يبلغ سيف "إدوارد" نهال "أيتن عامر" أنه سوف يصطحبها هى وأولادها لمنزل والدها "زكى فطين عبد الوهاب"، لأنه أكثر أمانا من المستشفى، وعلى جانب آخر تقوم وزارة الصحة المصرية بإعلان وجود اللقاح بأعداد كبيرة وأنهم فى طريقهم لجلب المزيد من الأعداد، فى نفس الوقت يكون ياسين "يوسف الشريف" فى المعمل الذى أجرى فيه التجارب على اللقاح الجديد، ووجد العديد من الجثث ملقاة على الأرض.

اكتشف ياسين وجود كاميرا فبدأ يشاهد ما حدث فإذا بمجموعة أطباء كانوا يجرون التجربة على أحد الأشخاص وفجأة قام هذا الشخص بقتلهم جميعا وكان هؤلاء الأطباء قد أخذوا جميعهم المصل، وأثناء الفيديو نجد أحدهم يقول إن الفيروس خرج عن السيطرة وإن المصل لم يعد له قيمة.

يموت الطفل الرضيع الذى أصيب بالفيروس وتنهار أمه، يحاول سيف "إدوارد" فى تهدئتها، على جانب آخر يشك ياسين أن هناك أحد المصابين لا يزال على قيد الحياة فى المعمل وفى نفس اللحظة يحاول "محمد عادل" فتح أحد الأبواب يحذره ياسين ولكن يقوم بفتحه لنجد أحد المصابين يهجم عليه ويقوم ياسين بقتله.

مسلسل "كوفيد - 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.