شكرا لقرائتكم خبر عن بين الغضب والندم والغيرة.. ملحمة من المشاعر لـ منى زكى فى مسلسل لعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش متابعو مسلسل "لعبة نيوتن" خليط من المشاعر بسبب شخصية "هنا" والتى تجسدها النجمة منى زكى نتيجة لمشاعرها المتغيرة دائماً بين المشهد والآخر، إذ أخذت "هنا" الجمهور في رحلة مليئة بالمشاعر المتضاربة بين الغيرة والندم والغضب.

على مدار الحلقات السابقة من مسلسل لعبة نيوتن انتاب "هنا" شعور الندم عندما علمت من شقيقتها يارا "مايان السيد" فور عودتها إلى مصر أن حازم "محمد ممدوح" كان يخطط للسفر إليها، حيث كانت تتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مصالحتها ولكن تم ‘لقاء القبض عليه في مطار القاهرة.

من شعور الندم إلى شعور الغضب مجدداً الذي عاشتها هنا بسبب تصميمها على الانفصال عن حازم وتوسيط مؤنس "محمد فراج" لإنهاء إجراءات طلاقها الرسمي لكي تتمكن من ممارسة حياتها بشكل طبيعي مع مؤنس "زوجها الجديد"، إلا أنها في الوقت الذي كانت تخبر فيه هنا زوجها السابق حازم أنها تريد الإسراع في إجراءات الطلاق كانت تكتم دموعها.

واشتعلت نيران الغيرة في قلب هنا بعد أن عملت أن حازم ارتبط بـ أمينة "عائشة بن أحمد" ولكن حاولت إظهار عكس ما بداخلها ولكنها ظلت تبحث عن صورها بمواقع التواصل الاجتماعي وتشاهدها بسبب غيرتها على حازم، ثم عادت وواجهت هنا "حازم" إذا كان مازال يحبها أم لا.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.