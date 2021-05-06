شكرا لقرائتكم خبر عن مايان السيد: اتعلمت من يسرا ومنى زكى ونفسى أبقى زيهم فى يوم من الأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة مايان السيد ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الكاتب الصحفى والمذيع على الكشوطى، وقالت خلال اللقاء: "أنا محظوظة لأننى أشارك فى عملين لنجمتين مهمتين هما بالنسبة لى مثل أعلى مثل منى زكى بمسلسل لعبة نيوتن، ويسرا بمسلسل حرب أهلية، وأنا أشجع دائما الأدوار التى تتحدث عن المرأة وحقوقها، وفى المسلسلين تم عرض مشاكل نسائية مهمة جدا وقد تعلمت من النجمتين كثيرا، وأتمنى أن أستطيع أن أكون مثلهما فى يوم من الأيام".



علي الكشوطي

وعن إعلانها لبعض المشاكل من خلال صفحتها على السوشيال ميديا مثل تعرضها للتحرش قالت: "أنا سعيدة أن بسبب تلك الفيديوهات وغيرها والحمد لله وجدنا الدولة تتحرك اتجاه تلك القضايا وسمعتنا، وأصبح هناك ردود فعل قوية لحل تلك المشاكل وأحب أن أكون جزء من ذلك".



علي الكشوطي

وأكدت الفنانة مايان أنها ما زالت للآن تتعرض للتحرش، ليس من داخل الوسط الفنى ولكن من خارجه، أحيانا فى الشارع وأحيانا على إنستجرام، ولكنها ترد على الفور على أى شخص يحاول التحرش، والكثير نصحوها بعدم الرد ومنهم والدها حتى لا تتعرض لمواقف سيئة، ولكنها ترى أن الرد هو الأنسب فى تلك المواقف حتى يعرف المتحرش أنها لن تسكت على ذلك" .



علي الكشوطي

ونفت مايان السيد وجود أي شخص يدعمها، والذى يدعمها هو شغفها وحبها لعملها ووجود طموح كبير لديها، وخلال طريقها قابلت البعض الذين آمنوا بها ودفعوها للأمام، كما كشفت أنها ما زالت فى السنة الأخيرة فى الدراسة، فبسبب الفن لم تستطع استكمال الدراسة، وأنها تذهب للجامعة ولم تتعرض لأى مضايقات ولكنها عندما تشعر بأى طاقة سلبية من أى شخص تبعد عنه على الفور.



مايان السيد