أحلام تجوّد القرآن بصوت ساحر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يرصد تجويد النجمة الإماراتية أحلام لآيات من القرآن الكريم.

وحصدت الفنانة الخليجية إعجاب المعلقين الذين مدحوا قدرتها وإحسانها في ترتيل القرآن، علماً أنّ أحلام الإماراتية درست الشريعة الإسلامية ولم تكمل دراستها، إذ اتجهت للغناء بالرغم من معارضة الأهل.

وصرّحت أحلام في مقابلات تلفزيونية سابقة بأنها نشأت نشأة إسلامية، وأنها حافظة لأجزاء كثيرة من القرآن، وأنها كانت تقوم بتدريسه تزامناً مع دراستها الجامعية بسبب ضائقة مادية مرت بها عائلتها عقب وفاة والدها.

وكانت أحلام أعلنت أنها من متابعي مسلسل “عشرين عشرين” على طريقتها الخاصة، مؤكدة اهتمامها بنوع العلاقة الدائرة بين شخصيتي “صافي” و”حياة” من أداء الفنانين السوري قصيّ خولي واللبنانية نادين نسيب نجيم.

وغرّدت النجمة الخليجية عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” مشهداً من العمل، معلقةً عليه بسؤال وجّهته لنجيم: “نداء عاجل للقمر نادين نسيب نجيم، ممكن سؤال بيني وبينك بس حبيتيه اعترفي نادين اعترفي”. وأجابت الأخيرة: “رح ابعتلك واتس اب هيك بضل بيني وبينك”.