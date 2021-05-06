“سوبرمان” المقبل.. لن يكون أبيض البشرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: سيضم فيلم سوبرمان التالي ممثلاً أسودَ في دور البطل الخارق الشهير، للمرة الأولى على الإطلاق بالإضافة إلى مخرج أسود أيضاً.

يقوم الروائي المشهور تا نيهيسى كواتيس الذي وسّع عالم “واكاندا” لشركة “مارفل” بكتابة السيناريو ومن المتوقع أن يقدّمه إلى رؤساء شركة وارنر براذرز للإنتاج والتوزيع السينمائي والتلفزيوني في كانون الأول (ديسمبر)، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

في حين أنها ستكون المرة الأولى التي يظهر فيها سوبرمان أسود على الشاشة الكبيرة إلا أنها لن تكون أفقاً جديداً لأيقونة شركة “دي سي كومكس” للقصص المصورة والأفلام.

وتم تقديم شخصية تدعى كالفن إيليس للمرة الأولى في سلسلة “Final Crisis 7” عام 2009، بصفتها سوبرمان من عالم بديل. هذه الشخصية مقتبسة من “Earth 23” حيث هويته المدنية هي أيضاً رئيس الولايات المتحدة.

وقال الكتاب غرانت موريسون إنه استوحى إلهامه من باراك أوباما عند ابتكار الشخصية. ولكن هذا لا يعني أنّ شخصية سوبرمان التي سيبتكرها كواتيس ستحمل الهوية عينها.

ولم يتم الإعلان عن مخرج أو نجم حتى الآن، إلا أن هناك العديد من المرشحين للأدوار، أبرزهم مايكل ب. جوردان، لكنه دحض هذه الإشاعات الشهر الماضي قائلاً: “تغمرني السعادة وأشعر بفخرٍ كبيرٍ لمعرفة أن الناس يريدون رؤيتي في هذا الدور لكنني سأكتفي بالمشاهدة”.