هل سرقت ميغان ماركل فكرة كتابها من قصة أخرى؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: اتُهمت دوقة ساسكس بسرقة فكرة كتابها The Bench أي “المقعد” من قصة الكاتبة كورين أفريس البريطانية. وقالت ميغان ماركل (39 عاماً) في بيان أعلنت فيه عن صدور كتاب الأطفال إن قصتها التي سينشرها دار راندوم هاوس في الثامن من حزيران (يونيو) مستوحاة من قصيدة كتبتها للأمير هاري عند ولادة ابنهما أرشي.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإشارة إلى أوجه التشابه بين القصة وكتاب كوريني أفريس The Boy and The Bench أي “الولد الجالس على المقعد” والذي صدر في عام 2018، بحسب ما ورد في موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

يوحتوي كلا الكتابين على رسوم توضيحية ملونة متشابهة وقصة تتمحور حول “الرابط الخاص” بين الأب والابن أثناء جلوسهما على مقعدٍ معاً.

ورغم ذلك أصر كورين في بيان أنّ بعد “قراءة المقتطف المنشور من كتاب الدوقة الجديد، لم أجد تشابهاً بين القصتين. لا أرى أي أوجه تشابه سوى المقعد، وهو موجود في العديد من القصص والمتنزهات والحدائق”.

كما كشفت مصادر أنّ ميغان تخطط لكتابة المزيد من الكتب في المستقبل، موضحةً: “لقد أرادت أن تبدأ في كتابة كتاب للأطفال أولاً، وبناءً على النجاح الذي ستحققه، ستكتب المزيد. كما أنها ترغب في تأليف الكتب للكبار أيضاً”.