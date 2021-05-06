ما شروط صابر الرباعي لخوض تجربة التمثيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: تحدث الفنان التونسي صابر الرباعي عن إمكانية خوضه تجربة التمثيل خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن التمثيل يراوده، كونه يحب الدراما والمسلسلات، غير أنه اشترط أن يكون المسلسل أو الفيلم الذي سيخوضه مناسباً.

وأوضح صابر الرباعي، في تصريحات إذاعية، أنه سيختار بعناية كي تكون له إضافة في مشواره الفني، مؤكداً أنه لا يمتهن التمثيل، واعتبر المهنة غير سهلة، ولابد من دراسة كي يقنع الجمهور.

وبين أنه لا يمانع في خوض تجربة التمثيل، لكن بنوع من التأني حتى لا يفشل في العمل، كونه شخصاً لا يحب الفشل ويحب دراسة خطواته.

وعلى هامش اللقاء، وجه صابر الرباعي كلمة للنجمة سميرة سعيد (الديفا)، فقال إنها فنانة كبيرة وشهادته مجروحة فيها وفي تاريخها وفي شخصيتها وتواضعها وفنها، مبيناً أنه ليس مؤهلاً كي يحكي عنها.

وتمنى صابر الرباعي لسميرة أن تستمر في إمتاع الجمهور، وتعطي دائماً نفساً جديداً في الأغنية وفي النشاط كونها نشيطة في عملها، مختتماً: “ربي يبقي عليها الستر والعافية والصحة وتمتعنا دائما”.