أبطال مسلسل “ملوك الجدعنة” يحتفلون بانتهاء التصوير.. ويعدون بمفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: احتفل أبطال مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي ينافس في دراما رمضان 2021، بانتهاء تصوير المسلسل، مؤكدين أن هناك مفاجأة سيتم الإعلان عنها قريباً.

ونشر الفنان المصري عمرو سعد، عبر صفحته على “إنستغرام” صورةً تجمع أبطال المسلسل، بعد انتهاء التصوير، وعلق عليها قائلاً: “الحمد والشكر لله.. انتهينا من تصوير ملوك الجدعنة”.

وعبر سعد عن فخره بالعمل مع جميع المشاركين في مسلسل “ملوك الجدعنة”، حيث وصفهم بأنهم “كتيبة رائعة من صناع النجاح والمتعة والإبهار”، بقيادة المخرج أحمد خالد موسى.

ووجه الشكر إلى المنتجين صادق الصباح، وأنور الصباح، والمنتج الفني علي حسن، مؤكداً أنهم قدموا كل الدعم الفني والمعنوي، وكل الإمكانات التي جعلت المسلسل وصناعه في المقدمة.

كما وجه رسالة إلى الجمهور، قائلاً: “شكراً للجمهور العظيم الذي اختار ملوك الجدعنة، وجعلوه بكل المقاييس مسلسل الشارع المصري والعربي، ليتخطى كل حدود نسب المشاهدة والنجاح وبشكل غير مسبوق”، واعداً بالإعلان عن مفاجأة قريباً.

كما نشر الفنان مصطفى شعبان صورة بوستر المسلسل، عبر صفحته على “إنستغرام”، وعلق عليها قائلاً: “الحمد لله.. تم الانتهاء من تصوير مسلسل ملوك الجدعنة”.

ووجه رسالة إلى زملائه في المسلسل، قائلاً: “شكراً لكل ملوك الجدعنة وراء الكاميرا وأمامها.. كل الشكر والامتنان للزملاء من النجوم والفنانين.. فريق عمل عظيم تشرفت بالعمل معكم، وسعيد جداً بالنجاح الذي وصلنا له وتفاعل المشاهدين مع المسلسل وأحداثه”.

من جانبها، نشرت ياسمين رئيس صورة تجمعها مع أبطال المسلسل عبر صفحتها على “إنستغرام”، وذلك بعد انتهاء تصوير كل مشاهد المسلسل، وعلقت عليها قائلة: “فركش.. شكراً ملوك الجدعنة”.