أيمن زيدان يتذكر ابنه بكلمات مؤثرة.. في ذكرى رحيله العاشرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: ترك النجم السوري، أيمن زيدان، كلمات مؤثرة لابنه “نوار” في ذكرى رحيله العاشرة، فكما كان الرحيل قبل كل تلك السنوات موجعاً بعد صراع الابن مع مرض السرطان، جاءت كلمات الأب أيضاً موجعة لمن شعر أو جرب ألم الفقد.

وحرص أيمن زيدان، الذي كتب منشوراً عبر حسابه في موقع “فيسبوك”، أن تكون كلماته “مغمسة” بوجع الدنيا وفق تعبيره، واصفاً ابنه بـ”أقحوانة”، عمره التي عصفت بها ريح الموت العاتية، مشدداً على أنه يكرر وجع الرحيل مجدداً بعد مضي 10 سنوات.

وأضاف أيمن زيدان، قائلاً: “لازلت أذكر انحناءتك على جدار الحياة حين بدأ الرحيل خطواته الموجعة نحوك، ولازلت أذكر وأنا بجوارك كيف هوى بك جدار الدنيا الهش وتركتني وحيداً أعانق عبقك وألملم تفاصيلك لأخبئها في ثنايا روحي المتعبة”.

واختتم أيمن زيدان رسالته، قائلاً: “وداعاً يا مهجة القلب.. خطفك الموت لكنه ظل متربصاً بنا، كم أفتقدك”.

وفقد أيمن زيدان ابنه قبل 10 سنوات، بعدما أصيب بنوع نادر من السرطان في منطقة الأنسجة بين الرئتين، إذ رحل وهو ابن 19 عاماً.