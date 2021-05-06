أديل بثلاث إطلالات مميزة في عيد ميلادها الثالث والثلاثين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: احتفلت المغنية العالمية أديل بعيد ميلادها الثالث والثلاثين، وبمناسبة هذا الاحتفال شاركت المغنية البريطانية 3 إطلالات مختلفة على حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وعلقت أديل على الصور، قائلة: “Thirty Free” في إشارة واضحة إلى عمرها الحالي.

وظهرت أديل في الصورة الأولى بالأبيض والأسود، مرتدية ملابس سوداء، وبشعر مسندل، مع ابتسامة هادئة وهي تنظر بعيداً.

أما بالصورة الثانية، فأطلت أديل وهي تسبح في البحر، مرتدية بلوزة ملونة ونظارة شمسية باللون الأسود، وفي الصورة الثالثة والأخيرة، استعرضت نجمة أغنية “HELLO” رشاقتها بفستان مميز بالأسود والنبيتى والأبيض.

على جانب آخر، انتشرت تقارير صحافية عدة، حول دخول النجمة البريطانية عالم التمثيل، وذلك بعد أن أثبتت قدرتها كواحدة من أعظم نجوم الغناء في العالم.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن أن النجمة البالغة من العمر 33 عاماً، تحاول القيام بأي شيء لتكون سعيدة، وتبحث عن العمل في مجال التمثيل، وتسعى شركة التسجيلات الخاصة بها للبحث عن السيناريوهات المناسبة لها.

وقد بدأت أديل مشوارها الغنائي عام 2007، واستطاعت بعد فترة قصيرة أن تشق طريقها للعالمية، بصوتها المميز وألبوماتها الساحرة التي عشقها العالم.

وحصلت النجمة العالمية على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك جائزة أوسكار عن أغنيتها Skyfall من فيلم James Bond، ويعتبر عام 2017 مميزاً لها حيث حصدت فيه نجاحات كبيرة، كما حصدت خمس جوائز غرامي عن ألبومها.